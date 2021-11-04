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В ДТП на федеральной дороге в Бурятии пострадали пять человек

Среди пострадавших есть ребенок

ТАСС, 4 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло вблизи поселка Клюевка Кабанского района Бурятии. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"На участке федеральной автодороги Р-258 столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, пострадали пять человек, из них один ребенок. Требуется деблокирование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, пожарной части № 27, бригада территориального центра медицины катастроф.

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