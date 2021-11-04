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Прокуратура передала дело о стрельбе возле больницы на Урале в СК

Неизвестные в Асбесте обстреляли машину врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении больных ковидом, и здание самого медучреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту стрельбы возле здания больницы в Асбесте Свердловской области передано в производство следственного управления СК по региону. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее неизвестные в Асбесте Свердловской области обстреляли машину врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении больных ковидом, и здание самого медучреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Сегодня, 4 ноября 2021 года, прокуратура Асбеста, рассмотрев ходатайство, ввиду социальной значимости объекта, возле которого произошло происшествие, изъяла уголовное дело из производства СО МО МВД России "Асбестовский" и передала его в производство следственного отдела по Асбесту следственного управления СК России по Свердловской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточняют, что 2 ноября около 22:05 местного времени на пульт оперативных служб поступило сообщение о стрельбе из оружия возле здания Городской больницы №1 Асбеста. "Неустановленный, находясь возле здания больницы, из хулиганских побуждений с угрозой применения насилия к гражданам и с применением предмета, используемого в качестве оружия, грубо нарушил общественный порядок, произведя выстрелы из оружия. В результате зафиксированы многочисленные повреждения на задней правой двери и заднем правом крыле автомобиля, принадлежащего одному из врачей. Кроме того, повреждено окно на втором этаже больницы. Свет в окне больницы на тот момент не горел, в кабинете никого не было", - говорится в сообщении.

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