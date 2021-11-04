Осужденный найден мертвым в колонии в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области обнаружили умершим осужденного в помещении для хранения личных вещей. Проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области в четверг.

"В ИК-2 (г. Ростов-на-Дону) ГУФСИН России по Ростовской области сотрудниками учреждения в помещении для хранения личных вещей обнаружено тело осужденного со следами суицида. По данному факту в ГУФСИН России по Ростовской области начата проверка, материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия, однако осужденный умер.