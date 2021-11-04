Руководителя школы при общине Виссариона подозревают в мошенничестве

ТАСС, 4 ноября. Руководителя школы при религиозной общине "Церковь последнего завета" (Община Виссариона) Владимира Ведерникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Ведерникова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбужденно пятым следственным управлением в Новосибирске", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в 2009 году один из адептов общины учредил при ней частную среднюю школу "Истоки", которая получала субсидии из бюджета Красноярского края на возмещение части затрат на образовательную деятельность. В 2016 году учредителем и директором школы стал Ведерников. Как отметил собеседник агентства, Ведерникова подозревают в том, что в течение двух лет, начиная с 2017 года, он представлял в Министерство образования региона недостоверные отчеты для получения субсидий, в частности, включая туда зарплаты учителей, которые либо фактически не работали в школе, либо уже уволились. Всего было переведено на счет школы более 21 млн рублей, из них порядка 5 млн рублей Ведерников перевел на собственный счет, считают правоохранительные органы.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Ранее прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр организации расположен в Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края.