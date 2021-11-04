Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении матери четверых детей, которые пострадали в результате пожара в частном доме. Два ребенка в возрасте двух и восьми лет погибли. Об этом сообщила в четверг и. о. старшего помощника руководителя управления регионального следственного управления СК России Дарья Буянова.

"Жирновским межрайонным следственным отделом следственного управления СК по области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы поселка Елань Волгоградской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - сказала она, добавив, что женщина оставила своих малолетних детей одних дома, в котором позже возник пожар.

По данным следствия, женщина в ночь на 4 ноября ушла распивать спиртные напитки. В частном доме остались ее дети, самому старшему из которых было 10 лет. "В какой-то момент в домовладении погас свет, а из розетки, расположенной в кухне, началось задымление и возгорание. После этого 10-летняя девочка, разбив окно, помогла выбраться из дома своему четырехлетнему брату. При этом восьмилетний мальчик остался в доме, чтобы найти своего двухлетнего брата. Малолетние дети в силу своего возраста выбраться не смогли", - добавила Буянова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС нашли двух братьев в бессознательном состоянии, позже мальчики скончались от отравления угарным газом. Установлено, что семья неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

В новость внесена правка (12:56 мск) - передается с уточнением возраста подозреваемой, верно - 34 года