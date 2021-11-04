Уголовное дело возбудили после убийства главой семьи двух родственников в Пермском крае

ТАСС, 4 ноября. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех человек в доме в Кировском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"3 ноября в Кировском районе Перми в одной из квартир по улице А. Невского, вернувшаяся домой местная жительница, обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера. По данному факту следователем территориального следственного отдела следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий было установлено, что преступление совершил проживающий в этой квартире 75-летний глава семьи. Затем он свел счеты с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливается мотив и обстоятельства преступления, заключили в пресс-службе ведомства.