Новое уголовное дело возбудили в отношении руководителей "Общины Виссариона"

ТАСС, 4 ноября. Уголовное дело по фактам причинения вреда здоровью (ст. 111 и ст. 112 УК РФ) возбудили в отношении лидера "Церкви последнего завета" (община Виссариона) Сергея Торопа (Виссарион), пресс-секретаря общины Вадима Редькина и руководителя школы при организации Владимира Ведерникова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении руководителей организации было возбуждено уголовное дело по фактам причинения тяжкого и среднего вреда здоровью. Как считает следствие, в 1990-х и начале 2000-х годов они причиняли в отношении своих адептов психологическое насилие, которое приводило, в том числе и к психическим расстройствам", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что из-за несогласия стороны защиты отказ от возбуждения уголовного дела по истечению сроков давности не был вынесен.

Ранее сообщалось со ссылкой на адвокатов руководителей организации, что защита будет настаивать на прекращении этого дела в связи с отсутствием события преступления или на оправдательном приговоре. По информации адвокатов, сейчас по нему проходят 23 потерпевших.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами"). В отношении Ведерникова также возбужденно уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр организации расположен в Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края.