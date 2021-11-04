В Татарстане два человека погибли при обрушении грунта во время проведения земляных работ

ТАСС, 4 ноября. Два человека погибли из-за обвала грунта траншеи во время проведения земляных работ в коттеджном поселке Лаишевского муниципального района в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Днем 4 октября поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ в коттеджном поселке "Брайт Парк" Лаишевского муниципального района обвалилась часть грунта траншеи для прокладки трубопровода. Два человека оказались засыпаны землей. К сожалению, один рабочий погиб на месте происшествия, второй погиб в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчины привлекались к земляным работам в качестве подсобных рабочих.

На момент прибытия дежурной смены спасателей тела были извлечены и переданы бригаде скорой помощи.

К ликвидации последствий ЧП привлекались от РСЧС 15 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России - один человек и одна единица техники.