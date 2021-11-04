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В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

Инцидент произошел на Остафьевском шоссе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Два пассажира такси пострадали в результате столкновения двух машин на Остафьевском шоссе в Москве, движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На пересечении Остафьевского шоссе и улицы Барышевская Роща произошло столкновение двух такси, в результате чего пострадали два пассажира", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение автотранспорта затруднено, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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