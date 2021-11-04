СК в Дагестане начал проверку информации о задержке зарплаты работникам нефтезавода

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК по Дагестану проводит проверку информации о невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам нефтеперерабатывающего завода. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану по сообщению средств массовой информации о невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Каспий-1" и преднамеренном банкротстве данного предприятия проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СК по региону.

По предварительным данным следствия, работники Дагестанского нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Каспий-1" с 2019 года не получают заработную плату. Несмотря на то, что предприятие является рентабельным, руководством завода совершены действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

"В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе проверки будут приняты все меры, направленные на восстановление нарушенных прав работников предприятия на своевременную оплату труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.