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Обновлено 

Семь человек пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

Авария произошла между деревнями Победа и Ломки

ТАСС, 4 ноября. Семь человек госпитализировали после столкновения двух автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП было ближе к деревне Победа, на автодороге между этой деревней и деревней Ломки. Столкнулись Nissan Qashqai и ВАЗ-2112. Пострадали пять человек из Nissan Qashqai и два из ВАЗа. Они все доставлены в медицинское учреждение", - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, экстренные службы, выясняются все обстоятельства ДТП.
 

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РоссияНижегородская область
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