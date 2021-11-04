Семь человек пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 4 ноября. Семь человек госпитализировали после столкновения двух автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП было ближе к деревне Победа, на автодороге между этой деревней и деревней Ломки. Столкнулись Nissan Qashqai и ВАЗ-2112. Пострадали пять человек из Nissan Qashqai и два из ВАЗа. Они все доставлены в медицинское учреждение", - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, экстренные службы, выясняются все обстоятельства ДТП.

