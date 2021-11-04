Иск, из-за которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала канадская компания

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания One Ocean Expeditions Ltd. из-за его предыдущей деятельности. На борту задержанного "Академика Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 ученых, с которыми российские дипломаты находятся на связи, пояснили в четверг корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Копенгагене.

"Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе". На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь", - отметила атташе дипмиссии Мария Сыроватко.

Ранее в четверг посольство РФ в королевстве сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании.

"Информации о судебном заседании у нас нет", - добавила Сыроватко.