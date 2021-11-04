СМИ: люди эвакуированы из торгового центра в Кейптауне в связи с угрозой взрыва

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Работники и посетители торгового центра в Кейптауне были эвакуированы в четверг из-за поступившей в полицию информации об угрозе взрыва бомбы в здании. Как сообщила газета Cape Argus со ссылкой на представителя южноафриканской полиции Фредерика фан Вейка, сотрудники правоохранительных органов обыскивают торговый центр Blue Route Mall в районе Кирстенхоф.

Сигнал об угрозе взрыва бомбы поступил из магазина одежды. В центр были направлены минеры и проводники со служебными собаками.