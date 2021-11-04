В Подмосковье из психбольницы закрытого типа сбежал осужденный за убийство

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Осужденный за убийство, находящийся на лечении, сбежал из психиатрической больницы в Чеховском районе в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из психиатрической больницы закрытого типа в селе Троицкое Чеховского района сбежал осужденный за убийство, который находился в больнице на принудительном лечении по решению суда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина устроил конфликт с охраной, после чего совершил побег.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области повредили факт происшествия. "Сегодня из психбольницы Чехова совершил побег преступник, сотрудники полиции ведут его поиск", - сказал собеседник.