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СМИ: в Нигере экстремисты убили около 60 человек

Еще девять человек пропали без вести

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Около шестидесяти человек убиты на западе Нигера экстремистами из террористической группировки. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на депутата округа Тиллабери.

"В ходе нападения были убиты около шестидесяти человек, сред них - мэр коммуны Банибангу, - цитирует агентство своего собеседника. - Еще девять человек пропали без вести". France-Presse отмечает, что нападение было совершено 2 ноября.

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки существуют отряды экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (запрещено в РФ). С 2017 года в районе Тиллабери действует режим чрезвычайного положения.

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