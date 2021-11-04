Названы приметы осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы в Подмосковье

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Осужденный, сбежавший из психиатрической больницы в Подмосковье, не имеет верхних зубов, у него угревая сыпь на лице и шрамы на шее, а также на предплечьях. Местным жителям стоит соблюдать бдительность, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"В 10:40 мск поступило сообщение о том, что в ходе конфликта с охраной во время прогулки совершил побег преступник, осужденный за убийство. У него имеются шрамы на шее от порезов с двух сторон и предплечьях обеих рук, верхняя челюсть без зубов, лицо с элементами угревой сыпи, он шепелявит", - сказал собеседник агентства.

По его словам, местным жителям стоит быть осторожными и соблюдать бдительность.

В четверг из психиатрической больницы в селе Троицком Чеховского района сбежал осужденный за убийство. По предварительным данным, перед побегом мужчина устроил конфликт с охраной. Подмосковная прокуратура и следователи после побега осужденного начали проверки.