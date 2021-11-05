План "Перехват" ввели после стрельбы в Химках

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция ввела план "Перехват" в подмосковных Химках после стрельбы, в результате которой один человек погиб, а еще один пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции введен план "Перехват", ведется розыск участников конфликта", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, предварительно установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой лиц произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб, еще один ранен и госпитализирован.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные, устроившие стрельбу, скрылись на иномарке в неизвестном направлении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.