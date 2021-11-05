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Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Новосибирской области

Никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Краснозерском районе Новосибирской области в ночь на 5 ноября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По ее данным, толчок магнитудой 4,9 произошел в 03:46 (23:46 мск 4 ноября), его интенсивность в эпицентре составила 6,2 балла.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Краснозерского района ТАСС подтвердили эту информацию. "Ночью было зафиксировано сейсмическое событие на границе с Доволенским районом. Обращений по данному факту от граждан не поступало", - сказали в ЕДДС района.

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