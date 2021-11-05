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Один человек погиб под Самарой в ДТП с участием машины под управлением подростка

По предварительным данным, машина съехала в кювет

ТАСС, 5 ноября. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением подростка 2006 года рождения съехал в кювет с трассы и опрокинулся в Самарской области, его пассажир 2005 года умер от полученных травм, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Несовершеннолетний водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2005 года рождения, который находился в салоне, скончался на месте до приезда скорой помощи", - сказано в сообщении.

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