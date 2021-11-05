Россиянина задержали в Грузии за присвоение земельных участков на сумму более $5 млн

ТБИЛИСИ, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали гражданина России по обвинению в незаконном присвоении двух земельных участков в Тбилиси, общая стоимость которых превышает 16 млн лари (более $5 млн).

"Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по факту завладения обманным путем чужим имуществом и изготовления и использования поддельных документов, подтверждающих право на имущество, задержали гражданина России", - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый решил незаконно завладеть двумя земельными участками площадью в 47,8 тыс. кв. м, принадлежащих одной из частных компаний. Гражданин РФ подделал документы указанной компании, став ее директором и основателем, и сумел переоформить земельные участки на свое имя. После этого он обратился в банк, чтобы взять ипотечный кредит в размере $200 тыс., обеспечив его земельными участками, но был задержан.

"По предварительным данным, общая стоимость земельных участков превышает 16 млн лари", - отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, совершенное в крупном размере" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" УК Грузии. Ему грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.