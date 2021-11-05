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В Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком

Причины конфликт устанавливаются
© Гавриил Григоров/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Четверо неизвестных напали и избили мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. С начала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили", - сказал собеседник агентства.

По его данным, что стало причиной случившегося, устанавливается.

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