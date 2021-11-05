Полиция проводит проверку по факту нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения неизвестных на мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно на территории ТиНАО Москвы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сказали в пресс-службе. В главке добавили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что четверо неизвестных напали и избили мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Причина случившегося устанавливается.