СК после нападения на мужчину в Новой Москве начал проверку по статье о хулиганстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве по статье о хулиганстве, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о драке в Новой Москве, где группа лиц напала на мужчину с маленьким ребенком и избила его.

"По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки, - сказала Иванова. - В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Иванова добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. "Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента", - добавила она.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту инцидента на территории Новой Москвы. "По предварительным данным, группа лиц напала на мужчину, который находился с малолетним ребенком, и подвергла его избиению", - отметили в прокуратуре.

Ранее в пятницу источник ТАСС сообщил, что четверо неизвестных напали и избили мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Причина случившегося устанавливается. Позже в пресс-службе столичной полиции сообщили, что по данному факту проводят проверку. В главке добавили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.