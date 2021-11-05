В Петербурге задержали мужчину после незаконного проникновения в Русский музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, незаконно проникшего в домовую церковь Михайловского замка (является частью Государственного Русского музея). Предположительной целью мужчины было совершение кражи, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Совместно с прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии на месте происшествия был задержан 27-летний гражданин, который, взломав дверь, проник в церковь, предположительно с целью кражи", - говорится в сообщении.

В Росгвардии уточнили, что мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Его задержали в шесть часов утра работники ФГУП "Охрана", которые обеспечивают охрану Михайловского замка. Они оперативно обнаружили проникновение неизвестного в церковь и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного Русского музея, взломщик повредил исторические двери церкви. "Хранителями музея был произведен осмотр экспозиции церкви Архангела Михаила: повреждены исторические двери, интерьер и музейные предметы не пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.

Михайловский (Инженерный) замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла I, но оставался императорской резиденцией в течение всего 40 дней - создателя замка убили там же в марте 1801 года. После этого парадные покои дворца приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения. Русский музей получил в свое распоряжение Михайловский замок в 1994 году, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию. В апреле 2018 года из Инженерного замка переехала Центральная военно-морская библиотека, занимавшая парадные залы, к 2021 году они также были отреставрированы.

Домовая церковь Архангела Михаила была заложена вместе с замком в 1797 году, в 1800 году строительство завершили. После 1917 года церковь закрыли, все предметы ее убранства поступили в музейный фонд. В 1920-е годы в помещении был устроен склад Военно-инженерного училища, но оно сохранило до наших дней оригинальное архитектурное оформление и в значительной степени первоначальное убранство интерьера. 25 ноября 2019 года церковь открылась для посещения в числе других музейных залов Инженерного замка за исключением времени проведения церковных служб.