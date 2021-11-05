Полиция призвала очевидцев сообщать данные о нападении на отца с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция призвала всех, кто обладает данными о нападении неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, сообщать имеющуюся информацию в ОМВД России по району Коммунарский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полицейские обращаются к гражданам, обладающим информацией об участниках инцидента либо ставших его очевидцами, [с просьбой] незамедлительно сообщить все имеющиеся сведения в ОМВД России по району Коммунарский (телефон дежурной части 8-495-633-32-50)", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что ход проверки взят на контроль руководством ГУ МВД России по Москве.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция начала рейд в Новой Москве после нападения на мужчину с ребенком.

"В связи с нападением неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки сотрудники полиции проводят рейд. Они выясняют, кто был свидетелем случившегося. Несколько подозреваемых для установления их личностей и проверки документов задержаны", - сказал собеседник агентства.