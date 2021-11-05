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Жертвой стрельбы в Химках стал директор фирмы по техобслуживанию и ремонту машин

"По предварительным данным, причиной конфликта могли стать вопросы, связанные с бизнесом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Директор фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, Уллубий Атохов стал жертвой стрельбы в подмосковных Химках. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате конфликта со стрельбой по улице Шевченко погиб Уллубий Атохов 1987 года рождения. Он является директором фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате конфликта со стрельбой пострадал 38-летний Загид Мурзаев. "По предварительным данным, причиной конфликта могли стать вопросы, связанные с бизнесом", - добавил источник.

Вечером 4 ноября в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из его участников погиб, еще один ранен и госпитализирован. Как уточнили в полиции, ЧП произошло у одного из домов на улице Шевченко. Полиция ввела план "Перехват", ведется розыск участников конфликта. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что неизвестные, устроившие стрельбу, скрылись на иномарке. СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

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