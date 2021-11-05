Полиция возбудила дело после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовно дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников", - сказали в пресс-службе.