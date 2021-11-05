Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве передано для расследования в территориальный орган столичного СК.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по версии следствия, вечером группа лиц вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и подвергли избиению. "Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку", - сообщила Иванова. Она добавила, что потерпевшие установлены, в ближайшее время их допросят следователи. Также будет проверено состояние здоровья ребенка. Сейчас устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее полиция после нападения на отца с ребенком в Новой Москве возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), санкция данной стать может грозить штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Утром в пятницу источник ТАСС сообщил, что вечером 4 ноября четверо неизвестных напали и избили мужчину с ребенком в мирокрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Причина случившегося устанавливается. По предварительным данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время сотрудники полиции установили личность мужчины, который был на улице с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, когда на него совершили нападение, его опрашивают.

Источник ТАСС добавил, что сотрудники полиции проводят в микрорайоне Новые Ватутинки рейд, они выясняют, кто был свидетелем случившегося. Несколько подозреваемых задержаны для установления их личностей и проверки документов.