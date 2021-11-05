Спасатели эвакуировали с автодороги более 40 человек из-за пыльной бури на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН, 5 ноября. /ТАСС/. Казахстанские спасатели эвакуировали с автодороги в Туркестанской области более 40 человек. Затор машин на трассе образовался в связи с пыльной бурей, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по ЧС Туркестанской области Казахстана.

"Из-за пыльной бури на автодороге Берген - Каражантак движение автомобилей замедлилось, образовалась пробка. Представители департамента по ЧС на рабочем транспорте развезли по домам 38 взрослых и четырех детей, оказавшихся на дороге", - говорится в сообщении. Отмечено, что из-за пыльной бури в селах Каражантак, Саналы, Боген и Торткуль ведутся восстановительные работы на ряде объектов.

Департамент по ЧС Туркестанской области на своей странице в Instagram опубликовал видео пыльной бури, где спасатели говорят, что на автодороге абсолютно нет видимости. Местные СМИ также распространили кадры природного ЧП.

Накануне "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение о том, что 5-6 ноября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Жителей региона предупредили о ветре со скоростью 15-20 м/с, в некоторых районах - 23-28 м/с. Жителей области призывают строго соблюдать меры безопасности.