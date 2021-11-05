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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел пожар

Пострадавших нет, сообщил источник
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в шахте "Таштагольская" в Кемеровской области, ведется эвакуация более 200 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На горизонте минус 350 м в шахте "Таштагольская" произошел пожар. В этом время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке - шесть. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет", - сказал источник.

На месте происшествия сейчас работают отделения горноспасателей. Причины пожара устанавливаются. По данным экстренных служб, он мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.

Позднее информацию о пожаре подтвердил Ростехнадзор. Там уточнили, что идет эвакуация 229 горняков. 

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