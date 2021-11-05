Все рабочие вышли из кузбасской шахты "Таштагольская", где произошел пожар

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Все горняки эвакуированы из шахты "Таштагольская", где произошло задымление, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании "Евраз ЗСМК", которой принадлежит шахта.

"Людей всех вывели, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По факту произошедшего прокуратура Кемеровской области организовала проверку. "Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Таштагола Ольга Сотикова. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Пожар произошел в шахте "Таштагольская" в Кемеровской области на горизонте минус 350 м, шесть человек в момент возгорания находились на аварийном участке. Изначально поступала информация, что в момент происшествия в шахте было порядка 230 рабочих. По уточненным данным главного управления МЧС РФ по Кемеровской области в шахте находились 167 человек. Работа шахты приостановлена. На месте происшествия задействованы 27 человек и четыре единицы техники.

Шахта "Таштагольская" расположена в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие входит в состав горнорудного филиала "Евраз ЗСМК". Балансовые запасы шахты составляют порядка 54 млн тонн руды. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на "Евраз ЗСМК".