Один из напавших в Новой Москве ударил мальчика по щеке

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Один из напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, со слов отца, ударил четырехлетнего мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.