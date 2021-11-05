{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из напавших в Новой Москве ударил мальчика по щеке

В прокуратуре также сообщили, что у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож
Здание прокуратуры Москвы Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание прокуратуры Москвы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Один из напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, со слов отца, ударил четырехлетнего мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом.

На эту тему

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.

Теги
Россия
СМИ: в Индии погибли 24 человека из-за употребления контрафактного алкоголя
Инциденты произошли в двух округах штата Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного
Читать полностью