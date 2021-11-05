СМИ: в Индии погибли 24 человека из-за употребления контрафактного алкоголя

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя. Как сообщает в пятницу Times of India, инциденты произошли в двух округах штата Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного.

Первые смертельные случаи были зарегистрированы еще в четверг. Восемь человек умерли в округе Западный Чампаран, еще шесть - в округе Гопалгандж. В пятницу число жертв контрафактного спиртного увеличилось до 11 в Гопалгандже и до 13 в Западном Чампаране. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Бихар официально объявлен "сухим" штатом - в апреле 2016 года там был введен полный запрет на производство, продажу и употребление спиртных напитков. Однако при этом в штате образовался черный рынок спиртного, в том числе отмечено подпольное производство дешевого некачественного алкоголя.

Государственный министр по борьбе с торговлей спиртным в этом штате Сунил Кумар сообщил журналистам, что в Бихаре в текущем году от некачественного алкоголя умерли 40 человек. "Принимаются решительные меры по предотвращению подобных инцидентов". - добавил он.