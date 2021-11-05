Минтранс Белоруссии сообщил, что тела погибших под Иркутском пока не идентифицированы

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском белорусов пока не идентифицированы.

"В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы. По нашей информации, ведется соответствующая работа. Как только уполномоченными органами РФ будет принято решение и будет возможность тела забрать, мы при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники", - сказал Сикорский в пятницу журналистам.

По его словам, для организации доставки тел погибших на родину в Иркутск выехал представитель белорусской авиакомпании "Гродно", которая эксплуатировала разбившийся Ан-12. "В первую очередь мы рассматриваем доставку тел наших граждан, членов экипажа. С российскими коллегами общаемся по оказанию помощи в доставке тел пассажиров", - добавил Сикорский.

Он также сообщил, что два представителя Департамента по авиации Минтранса в ближайшее время прибудут на место крушения." Завтра утром эксперты Департамента по авиации будут уже на месте пришествия. В настоящее время там работает межгосударственная комиссия, созданная МАК, проводится разбор завалов, ищутся недостающие элементы воздушного судна", - отметил Сикорский. По его словам, в ближайшие дни "черные ящики" будут переданы в Москву для расшифровки.