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Несколько десятков мигрантов доставили в полицию в ходе рейда в Новой Москве

Полиция проводит проверку их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полицейские доставили в отдел полиции несколько десятков мигрантов в ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, устроенного после нападения четырех мужчин на отца с ребенком. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности", - сказал собеседник агентства.

Утром в пятницу источник ТАСС сообщил, что вечером 4 ноября четверо неизвестных напали и избили мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Причина случившегося устанавливается. По предварительным данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники полиции установили личность мужчины, который был на улице с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки. По его словам, один из напавших ударил четырехлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом.

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