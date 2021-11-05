В Калмыкии арестовали фермеров, подозреваемых в мошенничестве на 13,2 млн рублей

ЭЛИСТА, 5 ноября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии арестовал по ходатайству следствия двух фермеров, которые подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами на 13,2 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По ходатайству следователя Элистинским городским судом Республики Калмыкия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Лаганского района республики, подозреваемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении с уточнением, что бюджетные средства в размере порядка 13,2 млн рублей предназначались на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей.

По версии следствия, житель Лаганского района, осуществляя от имени индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) предпринимательскую деятельность, решил обманным путем получить субсидию на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей под видом проведения фитомелиоративных работ, которая предоставлялась по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.". Он вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, специализировавшимся на их проведении.

Для получения субсидии в Минсельхозе республики подозреваемые подготовили подложные документы о проведении работ на земельных участках, расположенных в 34 км от города Лагань, на основании которых получили бюджетные средства. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.