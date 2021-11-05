В Калмыкии арестовали экс-полицейского, подозреваемого в похищении лошадей

ЭЛИСТА, 5 ноября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал бывшего полицейского, который подозревается в хищении с территории крестьянско-фермерского хозяйства лошадей и жеребят калмыцкой породы на сумму более 6 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По ходатайству следствия подозреваемому в совершении мошенничества в особо крупном размере судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту хищения с территории крестьянско-фермерского хозяйства в Ики-Чоносовском сельском муниципальном образовании Целинного района Калмыкии 131 лошади и 21 жеребенка калмыцкой породы, принадлежащих на праве собственности местному жителю, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") . По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний житель республики, бывший полицейский.

По версии следствия, табун был похищен подозреваемым, являвшимся действующим сотрудником отдела полиции ОМВД России по Целинному району, совместно с неустановленными лицами днем 12 мая. Главе крестьянско-фермерского хозяйства был причинен материальный ущерб на сумму более 6 млн рублей, уточнили в пресс-службе. В июне 2021 года мужчина был уволен из органов внутренних дел. Руководством МВД по Республике Калмыкия назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.