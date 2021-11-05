В Краснодаре по делу о незаконном лишении свободы задержали четырех человека

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали в Краснодаре четырех местных жителей по делу о незаконном лишении свободы граждан, а также мошенничестве с жильем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 32 до 39 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в покушении на мошенничество и мошенничестве с жильем граждан (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном лишении свободы двух жителей Сочи, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, осенью прошлого года 39-летний местный житель разработал схему хищения имущества у социально неблагополучных жителей города Сочи. Он и трое его знакомых в октябре 2020 года установили доверительные отношения с 62-летним мужчиной, которого под предлогом трудоустройства привезли в Краснодар и стали удерживать в съемной квартире, распивая с ним алкогольные напитки. Кроме того, с целью завладения квартирой мужчины, фигуранты инсценировали нанесение одному из соучастников ножевого ранения, а также передачу 1,5 млн рублей правоохранителям якобы за непривлечение его к уголовной ответственности и 1 млн рублей так называемому пострадавшему. В результате мужчина передал им права на свою квартиру в Сочи.

"По аналогичной схеме фигуранты пытались завладеть недвижимостью 45-летней жительницы Сочи летом текущего года, которую также удерживали в съемном жилье в краевом центре и снабжали спиртными напитками. Между тем, улучив момент, женщина смогла сбежать и вернуться к себе домой", - отметили в пресс-службе, добавив, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УУР ГУ МВД России по региону.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в отношении организатора преступной схемы по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.