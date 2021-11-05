Задержали двух участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий", - сказала она.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Сотрудники полиции установили всех участников нападения на мужчину с ребенком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, вечером несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и подвергли избиению. "Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку", - сообщила Иванова. Она добавила, что потерпевших уже допросили.