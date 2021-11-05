Пожар на территории колонии в Мордовии локализовали

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар на территории исправительной колонии номер 1 в Мордовии локализован. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В пятницу вечером в ИК-1 в Зубово-Полянском районе Мордовии загорелась кровля пилорамы и пиломатериалы. "Пожар локализован на площади 1 200 кв. метров", - сказал источник.

По его словам, открытого горения нет. Никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что горит кровля здания и пиломатериалы на площади более 1 тыс. кв. м.

"05.11.2021 г. в 20 часов 02 минуты, Зубово-Полянский район, п. Сосновка. В результате пожара происходит горение кровли здания склада на площади 900 кв. м и пиломатериалы на площади 300 кв. м Пострадавших нет", - говорится в сообщении.