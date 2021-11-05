Глава СК поручил переквалифицировать дело о драке в Москве на покушение на убийство

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с хулиганства на более тяжкую статью - покушение на убийство. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью - покушение на убийство", - отметили в СК.

Также председатель СК дал поручение руководству московского управления ведомства ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отметили, что нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. "Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими", - сообщили в СК.

Кроме того, Бастрыкин поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, на данный момент установлены все четверо участников нападения, трое из них задержаны, все они россияне, жители Оренбурга.