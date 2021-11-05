Нападение в Новой Москве произошло после того, как один из мужчин зацепил ребенка

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нападение на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве произошло после того, как один из задержанных, по словам отца, специально задел ребенка. Об этом на видео, опубликованном на портале " МВД медиа ", сообщил сам мужчина.

"Началось все из-за того, что зацепили сначала товарища, на ровном месте получается. Там был еще ребенок, как-то получилось так, что его как-то задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься, потом слово за слово, один достал нож, соответственно, начал им махать, начал махать им публично", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации товарищ начал защищаться, также побежал за нападавшими, а они в свою очередь от него. "Я, получается, взял ребенка в охапку и пошел домой. Но потом они встретились возле магазина, там драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, он сидел на шее, максимально быстро я его с шеи снял и стал перед ним и начали со мной не разговаривать ничего, просто без разговоров начали бить меня", - добавил пострадавший.

При этом на видео товарищ мужчины с ребенком сообщил, что били пострадавшего человек пять-шесть, прыгали на него, он в ответ на это говорил: "Давайте один на один", но нападавшие продолжали избивать его. "Я больше всего боялся за ножи, до того, в первой перепалке, он раза два или три промахнулся просто", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции установили всех участников нападения на мужчину в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Трое из них задержаны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование данного уголовного дела.

По данным СК, вечером в четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью маленькому ребенку. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил мальчика по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт.