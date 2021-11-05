Три человека погибли в ДТП под Псковом

ПСКОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли и трое пострадали в результате столкновения "Газели" с легковым автомобилем на трассе под Псковом, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"На трассе в Псковском районе произошло ДТП, столкнулись "Газель" и "Лада Гранта", которой управляла женщина. "Лада" выехала на полосу встречного движения. В результате пострадали три человека в "Газели", а три человека, находившиеся в "Ладе", погибли", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что на месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.