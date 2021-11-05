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Три человека погибли в ДТП под Псковом

Еще трое пострадали

ПСКОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли и трое пострадали в результате столкновения "Газели" с легковым автомобилем на трассе под Псковом, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"На трассе в Псковском районе произошло ДТП, столкнулись "Газель" и "Лада Гранта", которой управляла женщина. "Лада" выехала на полосу встречного движения. В результате пострадали три человека в "Газели", а три человека, находившиеся в "Ладе", погибли", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что на месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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РоссияПсковская область
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