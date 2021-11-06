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Нескольких участников перестрелки у отеля на курорте в Мексике задержали

Точное число взятых под стражу подозреваемых обнародовано не было

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы штата Кинтана-Роо в Мексике задержали несколько человек в ходе расследования случившейся в четверг перестрелки у отеля в районе курорта Канкун. Об этом сообщил в пятницу в интервью радиостанции Fórmula губернатор региона Карлос Хоакин Гонсалес.

"Самое важное - найти людей, ответственных за случившееся, уже есть некоторые успехи, несколько человек задержаны", - сказал он. Точное число взятых под стражу подозреваемых обнародовано не было. Согласно данным прокуратуры, на пляже Петемпич в районе Пуэрто-Морелос произошло столкновение враждующих группировок наркоторговцев, двое участников перестрелки погибли на месте. По словам Гонсалеса, еще три человека, в том числе турист из США, получили легкие ранения.

В октябре на курорте Тулум в Кинтана-Роо наркоторговцы устроили перестрелку в ресторане. Жертвами преступников стали две туристки из Германии и Индии, еще двое мужчин из Германии и женщина из Нидерландов получили ранения. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал повысить меры безопасности в курортной зоне штата.

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