Задержан четвертый подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время. "В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел", - отметили в полиции.