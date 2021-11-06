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Глава СК поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины в Подмосковье

Александр Бастрыкин также поручил при необходимости ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в Следственный комитет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины в Лыткарино из-за сделанного замечания и забрать дело из полиции при наличии таких оснований. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Старикову А. Ю. доложить об обстоятельствах нападения на мужчину в городе Лыткарино Московской области, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания", - говорится в сообщении. Он также поручил при наличии оснований ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в свое производство.

Ранее в СМИ появилась информация, что 31 октября на местного жителя во дворе дома в Лыткарино напала группа людей, когда он сделал им замечание. Они избили мужчину и его соседку, которая пыталась вступиться за пострадавшего.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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