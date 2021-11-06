В Саратовской области в результате ДТП погибли два человека

ТАСС, 6 ноября. Два автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Саратовской области, в результате ДТП два человека погибли, еще двух доставили в больницу. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, водитель, девушка 1993 года рождения, управляя автомобилей Hyundai Solaris, допустила выезд на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110 и пассажир-мужчина (данные устанавливаются) от полученных травм скончались на месте ДТП, пассажир автомобиля ВАЗ-2110 - женщина - с травмами доставлена в лечебное учреждение. Водитель автомобиля Hyundai Solaris с травмами также доставлена в лечебное учреждение", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в Базарно-Карабулакском районе около 09:30 (08:30 мск). Автомобили следовали по трассе Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай. "Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД", - уточняется в сообщении.