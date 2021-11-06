Подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве опроверг применение ножа

МОСКВА, 6 ноября . /ТАСС/. Один из подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве в ходе допроса опроверг версию о том, что в этой драке применялся нож. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Роман Масютенко.

"Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии", - сказал защитник.

По версии защиты, конфликт произошел из-за провокации потерпевшей стороны. "Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, [что] есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - сказал адвокат. Как заявил защитник, многие публикации в СМИ о конфликте между Гасановым и другими подозреваемыми с одной стороны и потерпевшими с другой стороны были основаны на просмотре не всех видеозаписей с места происшествия. "В СМИ попали лишь часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода. Как только удастся посмотреть все записи, которые есть, полагаю, что тогда представление о конфликте у общественности будет более полным", - заключил защитник.