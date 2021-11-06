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Число получивших ранение в поезде Москва - Адлер выросло до двух

Помимо полицейского, во время инцидента получил ранение в руку сотрудник СОБР, ему уже оказали необходимую помощь

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мужчина ранил из травматического пистолета в поезде Москва - Адлер не только полицейского, но и росгвардейца, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сначала был ранен полицейский, а росгвардеец обратился к врачу попозже. Всего ранено два человека", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области сообщили ТАСС, что сотрудник СОБР получил ранение в руку. Ему оказали медицинскую помощь, его здоровью ничто не угрожает.

Управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее сообщалось, что ночью 6 ноября пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, ранил из оружия полицейского, который пытался уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся.

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