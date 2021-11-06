Стрелявший по машине врача ковидной больницы на Урале написал явку с повинной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция обнаружила мужчину, который стрелял по автомобилю врача ковидной больницы в Асбесте (Свердловская область). Он написал явку с повинной, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие", - сказал Горелых.

Для установления личности подозреваемого, добавил он, представители МВД отработали 1 141 владельца оружия 12-го калибра (такие гильзы были обнаружены на месте происшествия).

В пресс-службе регионального следственного управления СК уточнили, что мужчину допросили, его показания проверены на месте происшествия. "В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения. Точный мотив преступления устанавливается", - отметили в региональном управлении СК.

В Асбесте была открыта стрельба по машине врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, и зданию самого медучреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", расследование находится на контроле прокуратуры.